Nach letztem Spiel: Völler als Vorsänger auf dem Zaun

Leverkusen (dpa)

Nach seinem letzten Spiel als Geschäftsführer von Bayer Leverkusen hat Fußball-Ikone Rudi Völler den Vorsänger gemacht. Rund eine Viertelstunde nach dem 2:1 gegen den SC Freiburg forderten die Fans «Völler auf den Zaun». Der 62-Jährige ging auf die Kurve zu, schoss auf dem Weg noch einen Ball ins leere Tor und ließ sich danach auf den Zaun helfen. «Jetzt muss mir mal einer sagen, was ich machen soll», erklärte der Weltmeister von 1990 inmitten der Anhänger mit einem Mikrofon in der Hand. Anschließend stimmte er ein «ufta täterä» an und hüpfte mit den Anhängern.

Von dpa