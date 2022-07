Nach Muskelverletzung: Reus trainiert wieder auf dem Platz

Der Bundesligist veröffentlichte am Dienstag ein Video, das den 33 Jahre alten Offensivspieler bei einer individuellen Trainingseinheit mit dem Ball am Fuß zeigt. Nationalspieler Reus hatte sich die Verletzung im rechten Oberschenkel vor rund einem Monat in der Vorbereitung auf die Nations-League-Partien mit der DFB-Elf zugezogen.