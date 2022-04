Nach Pause: Fitnessmesse Fibo startet wieder mit Besuchern

Köln (dpa)

Zu wenig trainiert in letzter Zeit? Wer bei so einer Frage ein schlechtes Gewissen bekommt, könnte mal einen Besuch der Fitnessmesse Fibo erwägen. Dort zeigen Athleten, wie ihr Body in Form bleibt. Aber Vorsicht: Die Muskelberge könnten auch abschrecken.

Von dpa