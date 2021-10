Nach Pyro-Show in Amsterdam: UEFA untersucht Vorfälle

Amsterdam (dpa)

Die massive Pyro-Show der Fans beim Champions-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund könnte ein Nachspiel haben. Die Europäische Fußball-Union untersucht die Vorfälle vor der Partie in Amsterdam und will «zu gegebener Zeit» eine Entscheidung bekanntgeben, wie die UEFA auf Anfrage am Mittwoch mitteilte. Am Dienstagabend zündeten vor der 0:4-Pleite zunächst Dortmunder Fans auf ihrer Tribüne Pyrotechnik, danach zogen die Ajax-Fans in noch größerem Umfang nach. Neben Bengalos flogen auch Feuerwerkskörper durch die Arena, die Tribüne wurde in dichten Rauch gehüllt, Rauchschwaden zogen durch das Stadion.

Von dpa