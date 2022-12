Nach Ralph-Siegel-Musical-Pleite: Anzeige gegen Produzenten

Nach der Pleite des Ralph-Siegel-Musicals «'N bisschen Frieden - Rock'n'Roll Summer» haben mehr als 20 ehemalige Darstellerinnen und Darsteller gemeinsam eine Strafanzeige gegen den Produzenten Wolfgang DeMarco gestellt. Der Hamburger Rechtsanwalt Gregor Rothmund bestätigte am Montag der Deutschen Presse-Agentur, dass er am vergangenen Donnerstag eine entsprechende Anzeige bei der Duisburger Staatsanwaltschaft eingereicht habe. «Soweit ich weiß, haben die Darsteller noch kein Geld bekommen. Es gibt bestimmte Verdachtsmomente, die wir zusammengetragen haben. 23 Darsteller und Mitarbeiter stehen hinter der Anzeige», sagte Rothmund.

Das aufwendige Stück war am 20. Oktober am Marientor in Duisburg uraufgeführt worden. Wegen des schlechten Ticketverkaufs waren nur wenige Tage nach der Premiere zunächst alle für Oktober und November geplanten Vorstellungen von «'N bisschen Frieden» abgesagt worden. Auch aus der für Mitte Dezember geplanten Wiederaufnahme des Musicals - dann mit Star-Schauspieler Heinz Hoenig - wurde nichts.

Die Vorwürfe richten sich gegen den aus Wien stammenden Theater-Regisseur und Produzenten DeMarco (57), der als Geschäftsführer der für das Siegel-Musical eigens gegründeten Produktionsfirma NBF Musical GmbH fungierte. Im Raum steht der Verdacht des Betrugs und der Unterschlagung. Auch die «Bild»-Zeitung berichtete (Montag). Der Produzent war am Montag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Nach Aussage einiger Künstler haben sie bisher trotz des enormen Aufwands keine Gage bekommen, was DeMarco bestätigt hatte. DeMarco wies die Betrugsanschuldigungen jedoch zurück. In der «Bild» spricht er von «völlig aus der Luft gegriffenen Vorwürfen». Im Betrug und Unterschlagung vorzuwerfen, sei «grotesk», betonte der Theaterchef.

Insgesamt 32 Vorstellungen des Stücks waren bis Jahresende ursprünglich geplant, nur eine Handvoll kam nach der rauschenden Premiere mit viel Prominenz zur Aufführung. Noch im November stellte DeMarcos Produktionsfirma einen Insolvenzantrag.