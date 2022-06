Nach Raubserie vier Verdächtige aus Lüdenscheid in Haft

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Nach einer Serie von Raubüberfällen auf Geschäfte, Restaurants und Tankstellen hat die Polizei in Lüdenscheid vier Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren festgenommen. Sie würden verdächtigt, seit Jahresanfang in wechselnder Besetzung mindestens 16 Raubüberfälle begangen zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Von dpa