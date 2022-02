Nach Schüssen auf Bäckerei: Zwei Tatverdächtige

Aachen (dpa/lnw) -

Nach den Schüssen auf eine Bäckerei in Aachen Ende Januar geht die Staatsanwaltschaft weiter von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Nach den bisherigen Ermittlungen hätten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige am 27. Januar zwischen 00.00 und 02.00 Uhr mit einer scharfen Pistole mehrfach in eine dort betriebene Bäckerei sowie eine direkt darüber gelegene Wohnung geschossen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Aachen am Freitag mit.

Von dpa