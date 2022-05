Nach Schüssen in Essen: Fahndung und Ermittlungen laufen

«Wir ermitteln weiter in alle Richtungen. Es gibt keinen neuen Stand», sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen auf Anfrage. Das Opfer, ein Mann aus Bottrop, wurde am Dienstagmittag von Schüssen getroffen und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Danach wurde nach einem schwarzen Auto mit ausländischem Kennzeichen gefahndet, in dem ein oder mehrere Täter vom Tatort geflüchtet sein sollen.