Nach Schüssen in Essen: Mutmaßlicher Brandstifter in Haft

Ein 35-Jähriger soll einen Brandanschlag auf eine Bochumer Schule verübt haben - die Staatsanwaltschaft schließt einen Zusammenhang zu den Schüssen auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen nicht aus. Zudem soll der festgenommene Tatverdächtige versucht haben, einen Zeugen als Mittäter für einen Brandanschlag auf die Synagoge in Dortmund zu gewinnen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Freitag mit.

