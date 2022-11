Nach Schüssen und drei Verletzten: Fahndung läuft weiter

Die Fahndung laufe weiter, sagte eine Polizei-Sprecherin am Dienstag in Oberhausen. Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen am Samstagabend fielen insgesamt vier Schüsse, dabei wurde ein 49-Jähriger lebensgefährlich am Bauch verletzt. Nach einer Not-Operation stabilisierte sich sein Zustand. Als die Polizei bei der Wohnung des Tatverdächtigen und dessen Familie in Essen ankam, trafen sie dort niemanden an. Dem Mann wird versuchter Totschlag vorgeworfen.