Nach Schulbus-Unfall: Polizei sucht Traktorfahrer

Er soll eine rote Ampel missachtet haben, so dass der Busfahrer stark bremsen musste, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Infolgedessen stürzten mehrere Fahrgäste in dem Bus. Sieben Kinder seien leicht, ein Kind sei schwer verletzt worden. Nach dem Unfall am Mittwoch hatte die Polizei zunächst einen 50 Jahre alten Traktorfahrer als mutmaßlichen Verursacher angehalten. Inzwischen habe sich aber herausgestellt, dass der Mann nichts mit dem Unfall zu tun hatte.