Nach Steinwürfen auf Braunkohlebagger: Polizeieinsatz

Erkelenz (dpa/lnw)

Nach Steinwürfen auf einen Braunkohlebagger ist es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz bei Lützerath nahe des Tagebaus Garzweiler gekommen. Die Polizei sei am Morgen gerufen worden, erklärte die Polizei in Aachen. Auch auf Polizeiautos seien Steine geworfen worden, drei Wagen seien beschädigt worden.

Von dpa