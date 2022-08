Nach Streit im Schwimmbad: Schlägerei unter Jugendlichen

Hagen (dpa/lnw)

Nach einem Streit in einem Schwimmbad in Hagen hat eine fünfköpfige Gruppe von Jugendlichen am Mittwochabend zwei andere junge Menschen (16, 20) auf der Straße angegriffen. Nach Angaben des 16-Jährigen, der bei der Schlägerei verletzt wurde, soll die Fünfergruppe den Beiden auf dem Heimweg Richtung Bushaltestelle aufgelauert und sie angegriffen haben. Zuvor habe es bereits im Schwimmbad Streit gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von dpa