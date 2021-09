Nach Testphase: Frühwarnsystem gegen Amokläufe fortgeführt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem Test eines Projekts zur Früherkennung von Amokläufern wird «PeRiskoP» in den beteiligten Polizeibehörden zunächst weiter fortgesetzt. So sollen noch laufende Prüffälle abgearbeitet werden, heißt es in einem Bericht an den Innenausschuss des Landtags.

Von dpa