Nach Tod von Obdachlosem: Suche nach Tatverdächtigen

Der Motorradfahrer habe am Tatabend, dem 22. September, verkehrsbedingt nah am Tatort kurz angehalten, teilte die Polizei in Mönchengladbach am Dienstag mit. Seine Beobachtungen könnten für die Mordkommission hilfreich sein. Der 38-Jährige war im Krankenhaus gestorben. Per europäischem Haftbefehl werden zwei tatverdächtige Männer gesucht, die ebenfalls aus der Obdachlosenszene stammen. Die Polizei vermutet, dass sie auf der Flucht sind. Ihnen wird Mord vorgeworfen.