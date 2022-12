Nach Tötung von 21-Jähriger: Tatverdächtiger in U-Haft

Warendorf (dpa)

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Mörders und Vergewaltigers einer 21-jährigen Frau aus Warendorf im Münsterland ist der Tatverdächtige zurück in Deutschland. Der Leiter der Mordkommission «Schneemann» habe den 30 Jahre alten Tatverdächtigen von Spanien nach Deutschland überführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Münster mit.

Von dpa