Nach Unfall Anfang Mai: Auch 75-Jährige erliegt Verletzungen

Die 75-Jährige sei in der Nacht zu Donnerstag ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Köln mit. Bei dem Unfall im Osten von Köln war am 2. Mai eine 80 Jahre alte Frau noch vor Ort gestorben. Die Frauen waren aus einem Taxi ausgestiegen und beide vom Wagen eines 92 Jahre alten Autofahrers erfasst worden. Die 75-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Unmittelbar danach hatte die Polizei Zeugen gebeten, sich zu melden. Der 92-Jährige lasse sich von einem Anwalt vertreten und äußere sich nicht zum Unfall, teilte die Polizei am Donnerstag mit.