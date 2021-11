Nach Unfall bei Paderborn: A33 lange gesperrt

Nach Auskunft der Polizei in Bielefeld mussten beide Spuren in Fahrtrichtung Brillon zwischenzeitlich am Mittag gesperrt werden, nachdem der Lkw-Fahrer auf ein Stauende aufgefahren war. Dabei wurden mehrere Fahrzeuge aufeinandergeschoben. Zur Unfallursache und Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Das «Westfalenblatt» hatte zuvor online berichtet.