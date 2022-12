Nach Wohnungsbrand: Polizei ermittelt gegen Mutter

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Dortmunder Stadtteil Mengede ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung gegen eine Bewohnerin.

Eine Sprecherin wollte mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen am Mittwoch keine weiteren Details nennen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte die Wohnung der Mieterin am Dienstagmorgen beim Eintreffen der Rettungskräfte. Die Frau und ihre Kinder im Alter zwischen zwei und vier Jahren hatten das Haus bereits verlassen und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Lüften der Nachbarwohnungen konnten die anderen Mieter in das Gebäude zurückkehren.