Nach Zeit in Afrika: Weihbischof ab 14. August zurück

Köln (dpa/lnw)

Weihbischof Dominikus Schwaderlapp nimmt nach elf Monaten in Afrika am 14. August seinen Dienst in Köln wieder auf. Das teilte das Erzbistum Köln am Donnerstag mit. Schwaderlapp war auf eigenen Wunsch seit Oktober 2021 von seinem Dienst in Deutschland für seinen Einsatz als Seelsorger in der Erzdiözese Mombasa in Kenia freigestellt worden. Zuvor hatte Papst Franziskus seinen Rücktritt in der Missbrauchsaffäre des Erzbistums Köln wegen Pflichtverletzungen abgelehnt. Bei Schwaderlapp hatte der Vatikan Mängel in der Behandlung von Missbrauchsverfahren festgestellt, «nicht aber die Intention, Missbrauch zu vertuschen oder Betroffene zu ignorieren», hieß es 2021 in der Mitteilung aus Rom.

Von dpa