Nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Osterfeuer erlaubt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach zwei Jahren Corona-Pause sollen in Nordrhein-Westfalen wieder traditionelle Osterfeuer möglich sein. Das kündigte das Umweltministerium am Dienstag an. Die Brauchtumsfeuer waren 2020 und 2021 zur Eindämmung der Corona-Pandemie untersagt worden. Traditionelle Osterfeuer gehören für viele Menschen zum Osterfest dazu.

Von dpa