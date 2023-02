Nachbar in Gütersloh getötet: 61-Jähriger festgenommen

Gütersloh (dpa/lnw)

Nach einem Tötungsdelikt in Gütersloh hat die Polizei einen 61-jährigen Mann festgenommen. Laut gemeinsamer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei von Freitag soll der Tatverdächtige am Donnerstagabend seinen 59-jährigen Nachbarn bei einem Streit vor dessen Wohnung getötet haben. Der Mann starb trotz Reanimation der Rettungskräfte noch am Tatort. Auch der 61-Jährige wurde bei dem Streit verletzt und kam ins Krankenhaus.

Von dpa