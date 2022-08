Nachbarn retten Mutter mit Kindern aus brennender Wohnung

Kamen (dpa/lnw)

Zwei entschlossen handelnde Ersthelfer haben am Dienstag in Kamen eine Mutter (43) und ihre zwei kleinen Kinder aus einer brennenden Wohnung gerettet. Einer der Nachbarn, die den Brand im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bemerkt hatten, habe die vier und ein Jahr alten Kinder unten aufgefangen, als die Mutter sie aus dem Fester herab- beziehungsweise fallen ließ. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa