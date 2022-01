Nacht im besetzten Wald friedlich verlaufen

Wuppertal (dpa/lnw)

Die erste Nacht nach Beginn der Räumung eines von Aktivisten besetzten Waldstücks in Wuppertal ist friedlich verlaufen. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Auch eine Demonstration, an der am Dienstagabend etwa 350 Umweltschützer teilnahmen, sei störungsfrei verlaufen.

