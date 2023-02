Nachts vielerorts kein Zugang mehr zu Geldautomaten

Münster/Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Zugang zum Geldautomat bleibt nachts vielerorts an Filialen von Sparkassen und Banken verschlossen - um Automatensprengern Angriffe zu schweren. Bei den Sparkassen in Westfalen und Lippe werde es Ende des laufenden Jahres bei 80 Prozent der Standorte eine Nachtschließung geben, sagte die Präsidentin Liane Buchholz am Dienstag in Münster bei der Jahresbilanz des regionalen Sparkassenverbandes. Derzeit sind es den Angaben zufolge etwa 70 Prozent. Bei den Sparkassen im Rheinland seien in Abstimmung mit der Polizei über 70 Prozent der Zugänge zu Geldautomaten der zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr morgens gesperrt, sagte ein Sprecher des regionalen Sparkassenverbandes der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa