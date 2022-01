Nackter Randalierer wird aggressiv: In Fesseln zur Wache

Bergneustadt (dpa/lnw)

Ein nackt auf der Straße tanzender Mann hat Polizisten in Bergneustadt attackiert und ist auf der Wache gelandet. Am frühen Freitagmorgen entdeckten die Beamten ihn bei Minusgraden an einem Kreisverkehr, wie die Polizei im oberbergischen Kreis mitteilte. Er war im Gesicht und an den Füßen verletzt. Der unbekleidete Unbekannte beleidigte die Beamten und konnte ihren Anweisungen kaum Folge leisten, weil er offenbar unter Einfluss von Drogen stand.

Von dpa