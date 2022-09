Nächtliche A1-Sperrung im Tunnel Köln-Lövenich

Köln (dpa/lnw)

Wegen Wartungsarbeiten müssen sich Autofahrer auf der A1 in der Nacht zum Mittwoch rund um den Tunnel Köln-Lövenich auf Umwege einstellen. Die Autobahn ist deshalb in beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen Frechen und Köln-Bocklemünd gesperrt, wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilte. Außerdem ist eine Auffahrt an den Anschlussstellen Köln-Bocklemünd und Köln-Lövenich auf die A1 in Richtung Koblenz nicht möglich. In Richtung Dortmund ist ab der Anschlussstelle Frechen eine Auffahrt an der Anschlussstelle Köln-Lövenich nicht möglich. Außerdem sind demnach in dieser Richtung die Verbindungen von der A4 auf die A1 gesperrt.

Von dpa