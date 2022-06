Nächtlicher Streit: Zwei Männer lebensgefährlich verletzt

Oberhausen (dpa/lnw)

Nach einem Streit zwischen zwei Personengruppen am frühen Sonntagmorgen in Oberhausen sind zwei Männer mit lebensgefährlichen Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der oder die Täter seien weiterhin auf der Flucht, teilte die Polizei am Montag mit. Auch die Tatwaffen konnte bisher nicht gefunden werden.

Von dpa