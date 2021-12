Nagelsmann über Lewandowski: Chance auf Ballon d'Or kommt

München (dpa/lnw)

Julian Nagelsmann traut Robert Lewandowski zu, dass der Weltfußballer noch einmal die Chance auf den Ballon d'Or bekommen wird. «Ich glaube, es ist nach wie vor möglich, dass er den noch gewinnt», sagte der Trainer des FC Bayern am Freitag über den Münchner Superstürmer. Lewandowski, der am Samstag mit den Bayern zum Liga-Hit bei seinem Ex-Club Borussia Dortmund antritt, hatte sich bei der Kür in dieser Woche dem Argentinier Lionel Messi geschlagen geben müssen. Das hatte Kritik zur Folge.

Von dpa