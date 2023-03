Naturschutzranger: Den Wald auch mal in Ruhe lassen

Zum Internationalen Tag des Waldes hat der Naturschutzranger Alexander Jakof die Menschen zu einem achtsameren Umgang mit der Natur aufgerufen. Der Wald wolle «von uns auch mal in Ruhe gelassen werden», sagte Jakof am Dienstag im Radiosender WDR 5. Der 22-jährige Förster ist seit wenigen Wochen der erste Ranger des Kreises Mettmann.

Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch.

Durch den Einsatz von Naturschutzrangern wollen der Kreis und der Landesbetrieb Wald und Holz für mehr Aufklärung, ein rücksichtsvolleres Miteinander und weniger Regelverstöße in Wäldern und Naturschutzgebieten sorgen.

Immer noch bewegten sich Menschen in der Natur «wie die Axt im Walde, ließen Hunde von der Leine und das Wild nicht in Ruhe, sagte Jakow. Der Wald müsse aber «in seiner Gesundheit besser verstanden» werden. Die Menschen wüssten zwar im Grunde, wie sie sich im Wald richtig verhalten sollten. Dennoch würden etwa in Naturschutzgebieten Hunde von der Leine gelassen.

Ertappe er die Hundehalter, reagierten sie häufig mit «Standardausreden» wie: «Er kann ja mal schnuppern, aber er hört ja auch.» Es müssten zwar immer auch Kompromisse mit den Tierhaltern gefunden werden, so Jakow. Zugleich warnte der Ranger: Bei Wiederholungstätern könne er auch Knöllchen ausstellen.