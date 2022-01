Nebliges-trübes Wetter in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw)

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen ist in den kommenden Tagen neblig-trüb. Am Dienstag lockert es erst zum Abend hin nur stellenweise auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach am Morgen mitteilte. Lokal ist am Vormittag mit Sichtweiten von unter 150 Metern zu rechnen. Es bleibt meist trocken bei milden fünf bis acht Grad.

Von dpa