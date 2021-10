Neonazi-Demo und Gegenveranstaltungen bislang friedlich

Dortmund (dpa/lnw)

Bei einer Kundgebung von Rechtsextremisten und mehreren Gegenveranstaltungen in Dortmund ist nach ersten Erkenntnissen bisher alles friedlich verlaufen. Die Dortmunder Polizei sprach am Samstag von 480 Teilnehmern an der rechtsextremen Versammlung. Der Veranstalter hatte 250 Teilnehmer für die Demo angemeldet. «Diese Zahl war von vornherein unrealistisch», sagte eine Polizeisprecherin am frühen Nachmittag der Deutschen Presse-Agentur. Man habe sogar mit mehr als den tatsächlich aufmarschieren knapp 500 Demonstranten gerechnet.

Von dpa