«Nette Gäste»: Frankfurt-Trainer kündigt harte Woche an

Köln (dpa) -

Seinem Frust ließ Oliver Glasner nach dem Schlusspfiff so freien Lauf, dass es bis weit vor die Kabine zu hören war. Und das war offenbar erst der Anfang. Auf die Frage, ob er zum ersten Mal richtig stinkig auf seine Mannschaft sei, antwortete der Trainer von Eintracht Frankfurt mit gequältem Lächeln: «Sie haben eine gute Menschenkenntnis.» Und dann fügte er an: «Die Jungs haben schon ein bisschen was gehört von mir. Und sie werden sicher noch ein bisschen was hören.»

Von dpa