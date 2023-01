Neubaur zu Lützerath: «Harte Zeit für die Grünen»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Wirtschafts- und Klimaministerin Mona Neubaur hat Verständnis für die Proteste der Klimabewegung in Lützerath gezeigt, die sich teils auch gegen ihre Partei richteten. «Die letzten Wochen waren eine harte Zeit für die Grünen, auch für mich», sagte sie am Dienstag in Düsseldorf. Neubaur betonte, «dass die Kritik der Klimaschutzbewegung an unseren Beschlüssen in Ordnung ist und für mich aus der Perspektive der Klimaschutzbewegung auch nachvollziehbar».

Von dpa