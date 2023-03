Neue Drohungen: Zwei Schulen blieben geschlossen

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Nach neuen Drohungen sind zwei Schulen in Mönchengladbach am Freitag vorsorglich geschlossen geblieben. Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter «erneut Straftaten im Schulzusammenhang angedroht». Am Donnerstag hatte die Polizei die Gemeinschaftsgrundschule und die Gesamtschule im Stadtteil Hardt nach einer Bombendrohung geräumt. Beamte suchten die Gebäude mit Hunden ab, verdächtige Gegenstände wurden aber nicht gefunden. Nach Abschluss des Einsatzes habe es dann neue Drohungen gegeben.

Von dpa