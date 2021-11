Neue Heizkostenverordnung: Ista sieht sich gut aufgestellt

Essen (dpa)

Der Immobiliendienstleister Ista sieht sich für die am Freitag vom Bundesrat verabschiedete neue Heizkostenverordnung gut aufgestellt. Bereits in knapp drei Millionen Wohnungen erfasse Ista den Verbrauch mit Hilfe digitaler, fernablesbarer Messgeräte, berichtete das Unternehmen am Freitag in Essen. «Damit können wir bereits heute den Großteil der Ablesungen ohne ein Betreten der Wohnungen durchführen», hieß es in einer Mitteilung. Insgesamt erfasse man derzeit in rund fünf Millionen Wohnungen in Deutschland den Energieverbrauch, sagte ein Sprecher. Ista zählt zu den größten Unternehmen der Branche.

Von dpa