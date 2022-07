Neue Hiobsbotschaft: Eisenbahnbrücke Rahmede bleibt gesperrt

Der Lüdenscheider Bürgermeister Sebastian Wagemeyer zeigte sich schockiert: «Damit wird unsere Stadt noch stärker als ohnehin schon vom Schienenverkehr ins Rheinland und ins Ruhrgebiet abgeschnitten.» Nach der Vollsperrung und dem wohl mehrere Jahre dauernden Neubau der Autobahnbrücke A45 sei das die «nächste Katastrophe». Die Deutsche Bahn müsste den Schienenverkehr durch das Volmetal schnellstmöglich wieder in Gang bringen, forderte der SPD-Politiker.

Bei einer Inspektion waren Schäden am mittleren Brückenpfeiler entdeckt worden, so dass die Eisenbahnbrücke am 1. Juli gesperrt werden musste, schilderte die Bahn. Weitere Untersuchungen unter anderem mit einem Tauchroboter sowie Probebohrungen ergaben nun: Ein Strömungsabweiser sei durch die Flut im Juli 2021 stark beschädigt worden, so dass die Strömung direkt auf den Pfeiler drücke und diesen schwäche. Die Brücke könne bis auf Weiteres nicht mehr freigegeben werden. «Es zeichnet sich ab, dass die Brücke mittelfristig neu gebaut werden muss.»

Fachleute arbeiten der DB zufolge unter Hochdruck daran, die notwendigen Arbeiten auf den Weg zu bringen. Mehrere technische Varianten würden geprüft. Schwierig seien unter anderem der felsige Untergrund und das Arbeiten im Wasser. Anfang August soll ein grober Zeitplan für die Reparaturen vorliegen. Wagemeyer appellierte auch an das Land NRW und das Bundesverkehrsministerium, zügig eine Lösung herbeizuführen. Es gehe um «den Erhalt und die Zukunft unserer Stadt und der gesamten Region».