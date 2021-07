Neue Schutzverordnung greift in NRW: Zurück zur Normalität

Trotz Pandemie will NRW wieder feiern, ohne dass der Arzt kommt. Die geringen Neuinfektionsraten erlaubten das, meint der Gesundheitsminister. Ab sofort lockt das süße Leben in Clubs und auf Festivals, beim unbeschränkten Sport oder auf dem Kettenkarussell.

Nordrhein-Westfalen kann wieder feiern: Nach über einem Jahr Corona-Pandemie mit teils drastischen Grundrechtseinschränkungen tritt an diesem Freitag eine entschärfte Schutzverordnung in Kraft. Sie erlaubt im einwohnerstärksten Bundesland einen großen Schritt in Richtung Normalität. Doch die allermeisten Diskotheken konnten so schnell nicht reagieren und bleiben an diesem Wochenende erstmal noch geschlossen.

Mit Negativtests und Hygienekonzept sind schon ab Freitag Lockerungen auch im Bereich Partyszene, Clubs und Freizeitvergnügen möglich, die eigentlich erst für den 27. August oder noch später vorgesehen waren. An allen Orten mit stabil niedriger Neuinfektionsrate sind nun beispielsweise wieder Diskotheken, Kirmes- und Sportveranstaltungen, Musikfestivals und Volksfeste erlaubt - allerdings mit Negativtests aller nicht geimpften oder genesenen Teilnehmer. Falls der Veranstalter den Zugang nicht kontrolliert, muss stichprobenartig überprüft werden, ob die Nachweise vorhanden sind.

Angesichts der niedrigen Coronazahlen wagt Nordrhein-Westfalen einen großen Schritt in Richtung Normalität: Auch Disco, Kirmes und Volksfeste werden mit kleinen Auflagen wieder möglich. In vielen Bereichen fallen zudem Kontaktbeschränkungen, Masken- und Nachverfolgungspflichten - aber nicht überall. Möglich macht das eine neue „Inzidenzstufe Null", die NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf vorstelle. Er erläuterte die wichtigsten Bereiche der ab Freitag bis zum 5. August wirksamen aktualisierten Corona-Schutzverordnung. „Die neue Inzidenzstufe ermöglicht eine weitgehende Normalisierung vieler Lebensbereiche", betonte er. INZIDENZSTUFE NULL: Mit Negativtests und Hygienekonzept lasse sie schon ab Freitag viele Öffnungen zu, die bisher erst für den 27. August vorgesehen gewesen seien, sagte Laumann. Erlaubt sind nun wieder Diskotheken, Sportveranstaltungen, Musikfestivals und Volksfeste. Die Stufe greift, sobald Kreise oder kreisfreie Städte an fünf Tagen hintereinander höchstens zehn Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aufweisen. Wird die Marke 10 an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, greifen wieder die strengeren Beschränkungen der höheren Inzidenzstufen. TESTPFLICHT: Eingeführt wird eine grundsätzliche Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz für Beschäftigte, die nach dem 1. Juli mindestens fünf Tage im Urlaub oder aus anderen Gründen nicht am Arbeitsplatz waren. Am ersten Arbeitstag müssen alle, die nicht durchgeimpft oder genesen sind, einen Negativtest vorzeigen oder unter Aufsicht durchführen. Wer krank war oder vom Heimarbeitsplatz zurückkehrt, muss das nicht. „Jeder von uns hat im Urlaub in der Regel - sonst macht Urlaub ja auch gar keinen Spaß - Kontakte zu Menschen, die man sonst nicht trifft", begründete Laumann die Neuregelung. Bei der „Rückkehr in die alte Welt" sei deshalb ein Test zwingend. Probleme befürchtet der Minister nicht. „Da ich ja mal Maschinenschlosser war: Ich glaube, das wird unter Arbeitskollegen schon geregelt." MASKENPFLICHT: In vielen Bereichen werden Masken und Abstandhalten nur noch eine Empfehlung sein. Die Maskenpflicht bleibe aber in allen Bereichen bestehen, auf die Menschen, die sich noch nicht impfen lassen konnten, zwingend angewiesen seien, erläuterte der Minister. Das gelte etwa für den Nah- und Fernverkehr samt Schülerbeförderung und Taxen, den Einzelhandel und Arztpraxen. SCHULEN: Auch in Schulen bleibt es mindestens in den ersten zwei Wochen nach den Ferien bei der Maskenpflicht. Schließlich seien hier besonders viele noch gar nicht geimpft und könnten bislang auch nicht geimpft werden - etwa die unter Zwölfjährigen, erläuterte Laumann. EINZELHANDEL: In der Stufe Null entfällt die flächenmäßige Kundenbegrenzung im Einzelhandel. Die Maskenpflicht bleibt bestehen. GASTRONOMIE: Servicekräfte in der Gastronomie müssen weiterhin eine Maske tragen oder regelmäßig negative Selbsttests vorlegen. Das gilt auch für andere Beschäftigte mit besonders nahem Kundenkontakt. VOLKSFESTE: Volks-, Stadt-, Dorf- und Schützenfeste sind ab Freitag wieder erlaubt, wenn die landesweite und die kommunale Inzidenz unter zehn liegen. Bei Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern müssen aber sämtliche nicht immunisierte Personen über einen Negativtest verfügen. KIRMES: „Jetzt ist sogar wieder Kirmes möglich", freute sich Laumann. „Sie können das Karussell schon mal bestellen", scherzte er. Die Ordnungsbehörden sollten die erforderlichen Testnachweise aber stichprobenartig kontrollieren und Aushänge sollten auf die Pflicht hinweisen. PRIVAT-PARTYS: „Sie können jetzt auch wieder Hochzeit feiern mit 200 Leuten", sagte Laumann. „Die einzige Voraussetzung ist, dass die Leute einen negativen Test haben müssen." SPORT: Die übliche Ausübung von Sport unterliegt in der Stufe Null keinerlei Beschränkungen mehr. Für Großveranstaltungen mit Tausenden Zuschauern gibt es abgestufte Schutzvorschriften. NACHIMPFUNG: „Dritt-Impfungen werden kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche", sagte Laumann. Unklar sei aber noch, wann die Nachimpfungen fällig würden. CORONA-LAGE: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch in NRW nach Zahlen des Robert Koch-Instituts bei 5,8. Vier der 53 Kreise und kreisfreien Städte hatten noch eine zweistellige Inzidenz: Lippe (17,8), der Hochsauerlandkreis (15), Düsseldorf (14,8) und Köln (10,6). Am besten sah es in Mülheim an der Ruhr aus, wo binnen sieben Tagen keine einzige Neuinfektion erfasst worden war - die Inzidenz lag also bei null. In Remscheid war es eine einzige Neuinfektion gewesen, das ergab eine Inzidenz von 0,9. KRANKENHÄUSER: Die Situation in den Krankenhäusern sei „ziemlich entspannt", bilanzierte Laumann. Derzeit müssten hier noch 249 Menschen mit Covid-Infektionen stationär behandelt werden; 113 von ihnen auf Intensivstationen; und 84 dieser Patienten in der Beatmung. IMPFUNGEN: In den Impfzentren in NRW seien in dieser Woche noch rund 150.000 Termine frei und rund 212.000 vergeben, berichtete Laumann. „Das heißt, die Menschen haben überhaupt kein Problem, einen Impftermin zu buchen". Kommende Woche könnten noch mehr als 300.000 Termine vereinbart werden. Erstmals bestimme nicht mehr die Verfügbarkeit der Vakzine die Menge der Impfungen, sondern die Anzahl der Impfwilligen sei ausschlaggebend. „Das ist eine besondere, neue Situation."

Voraussetzung für die wiedergewonnene Freiheit ist, dass die Kreise und kreisfreien Städte unter die neue «Inzidenzstufe Null» fallen. Sie greift, sobald sie an fünf Tagen hintereinander höchstens zehn Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aufweisen. Die meisten der insgesamt 53 Kreise und kreisfreien Städte in NRW haben diese Hürde schon genommen, aber nicht alle: die Party-Städte Köln und Düsseldorf zum Beispiel nicht.

Kurzfristig geänderte Regeln

Doch auch dort, wo die Discos eigentlich wieder öffnen dürfen, werden sie an diesem Wochenende vielerorts noch geschlossen bleiben. Nach einem so langen Lockdown brauche es eine deutlich längere Vorlaufzeit, sagte Thorsten Hellwig, Sprecher des Gaststättenverbandes Dehoga NRW. Getränke müssten bestellt, die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt werden. Zudem seien durch die lange Schließung viele Mitarbeiter abgewandert. Die Landesregierung hatte die lockeren Regeln erst am Mittwoch - zwei Tage vor Inkrafttreten - verkündet.

Wird die Marke 10 an acht aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, greifen wieder die strengeren Beschränkungen der höheren Inzidenzstufen. In vielen Bereichen fallen dann Kontaktbeschränkungen, Masken- oder Nachverfolgungspflichten an. Für manche Lockerungen muss auch die landesweite Inzidenz stabil unter 10 liegen - etwa für den Verzicht auf Kontaktnachverfolgung und Beschränkungen im Freizeitbereich sowie auf Messen, Märkten und im Innenbereich der Gastronomie.

Kontroverses Stimmungsbild

Ab sofort sind Masken und Abstandhalten in vielen Bereichen nur noch eine Empfehlung. Die Maskenpflicht bleibt aber überall dort bestehen, wo Menschen, die sich noch nicht impfen lassen konnten, auf den Zugang angewiesen sind. Das gilt etwa für den Nah- und Fernverkehr samt Schülerbeförderung und Taxen, den Einzelhandel und Arztpraxen.

Neu eingeführt wird eine grundsätzliche Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz für Beschäftigte, die nach dem 1. Juli mindestens fünf Tage im Urlaub oder aus anderen Gründen nicht am Arbeitsplatz waren.

Das gesellschaftliche Echo auf den Öffnungskurs zeigt ein kontroverses Stimmungsbild. Während SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach vor übereilten Lockerungen warnt, spricht die Kassenärztliche Bundesvereinigung von einem «richtigen und kontrollierten Weg zurück zu mehr Normalität, die wir alle nötig brauchen».