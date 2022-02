Neue Spezialkammern für Wirtschaftsverfahren an Gerichten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für viele Wirtschaftsverfahren werden an den Gerichten in Nordrhein-Westfalen künftig Spezialkammern zuständig sein. Der gesetzliche Richter werde bereits seit Jahresbeginn in mehreren Bereichen des Zivilrechts durch die fachliche, nicht durch die örtliche Zuständigkeit bestimmt, berichteten NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) und Projektleiter Jörg Baack am Dienstag.

Von dpa