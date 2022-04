Neuer Nachhaltigkeitsbeirat für NRW einberufen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein neu eingesetzter Nachhaltigkeitsbeirat soll das Land Nordrhein-Westfalen künftig zu Fragen seiner Nachhaltigkeitsstrategie beraten. Das 19-köpfige Gremium sei von der Landesregierung unter Federführung des Umweltministeriums einberufen worden, wie das Ministerium am Freitag berichtete. Den Vorsitz inne hat laut Mitteilung Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster. Stellvertretende Vorsitzende ist Anna-Katharina Hornidge, Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik in Bonn. Am 5. Mai soll der Nachhaltigkeitsbeirat erstmals zusammenkommen.

Von dpa