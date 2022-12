Neuer S-Bahn-Halt für «Herten (Westf)»

Herten (dpa/lnw)

Die Stadt Herten im nördlichen Ruhrgebiet hat einen neuen S-Bahn-Halt. Um 6.11 Uhr habe der erste Zug der S-Bahn-Linie S 9 Richtung Hagen Hauptbahnhof am neu gebauten Haltepunkt «Herten (Westf)» gehalten, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Sonntag in Düsseldorf mit. Reisende erreichten ab Herten in acht Minuten den Bahnhof Recklinghausen. In die Gegenrichtung fahre die S 9 Richtung Essen und Wuppertal nach Hagen. Es werde erwartet, dass es in Herten täglich mehr als 1000 Nutzer gibt. Der Haltepunkt liegt in Innenstadtnähe der 62.000 Einwohner-Stadt.

Von dpa