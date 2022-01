Neuer Sommer-Termin für Kunstmesse Tefaf in Maastricht

Maastricht (dpa)

Die Kunstmesse Tefaf in Maastricht soll in diesem Jahr vom 25. Juni bis zum 30. Juni stattfinden. Der ursprüngliche Termin im März war wegen Corona abgesagt worden. Messechef Hidde van Seggelen sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur, er sei optimistisch, dass der neue Termin realisiert werden könne. Im vergangenen Sommer sei die Pandemie auch weniger virulent gewesen. Das Risiko einer Absage sei «minimal».

Von dpa