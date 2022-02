Neues Denkmalschutzgesetz kommt nächste Woche in Landtag

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Landesregierung will das nordrhein-westfälische Denkmalschutzgesetz nach 42 Jahren reformieren. Unter anderem sollen in Fragen des Denkmalschutzes auch Belange von Klima, Barrierefreiheit und Einsatz erneuerbarer Energien berücksichtigt werden können. Das geht aus einer Übersicht vor, die Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf vorstellte. Der Gesetzentwurf soll in der kommenden Woche erstmals in den Landtag kommen. Am 1. Juni 2022 solle das Gesetz in Kraft treten, sagte die Ministerin.

Von dpa