Neues Grundsatzprogramm: Regionalkonferenz der CDU

Die CDU will sich 2024 ein neues Grundsatzprogramm geben. Dafür bindet die Partei ihre Mitglieder auch bei Regionalkonferenzen ein. Am Freitag ist Parteichef Friedrich Merz in Münster und diskutiert mit der Basis.

Bei einer von bundesweit vier Regionalkonferenzen diskutieren die Mitglieder der CDU heute in Münster über ihr geplantes neues Grundsatzprogramm. Dazu wird sich der Parteivorsitzende Friedrich Merz nach einer Rede einer Diskussion mit den Gästen in der Halle Münsterland stellen. Zuvor sprechen unter anderen Generalsekretär Mario Czaja und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Fragen der Mitglieder beantwortet neben mehreren NRW-Ministern auch der Vorsitzende der Programm- und Grundsatzkommission, Carsten Linnemann aus Paderborn.

Neben den Regionalkonferenzen mit Auftakt am 9. März in Pforzheim startet die CDU am 15. März eine digitale Mitgliederbefragung. Geplant ist außerdem ein Bundeskonvent am 16. und 17. Juni in Berlin. Bei der Einbindung der Mitglieder geht es um die Fragen, welche Schwerpunkte die Partei bei ihrem Grundsatzprogramm legen soll, was das Grundsätzliche und der Markenkern sind und welche inhaltliche Erneuerung die Mitglieder wollen.

Beschlossen werden soll das neue Grundsatzprogramm 2024. Das aktuelle stammt noch von 2007.