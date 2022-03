Neues Logo der Stadt Köln erhitzt Gemüter

Köln (dpa/lnw)

In Köln sorgt ein geplantes neues Stadt-Logo für eine lebhafte Debatte. Der Grund: Es fehlt der Dom, der im alten Erkennungszeichen der Stadtverwaltung noch prominent vertreten war. Der neue Entwurf beschränkt sich stattdessen - in überarbeiteter Form - auf einen Adler, das Stadtwappen und den Schriftzug «Stadt Köln». Daran gibt es von verschiedenen Seiten Kritik - etwa aus der Kirche. Kölns Domdechant Robert Kleine sagte dem Domradio, die Stadt gebe etwas von ihrer Eigenheit auf. Ex-Oberbürgermeister Fritz Schramma rief in mehreren Medien die Kölner dazu auf, sich zu wehren.

