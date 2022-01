Neuinfektionsrate steigt in NRW seit mehr als drei Wochen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Entwicklung der Corona-Neuinfektionszahlen kennt in Nordrhein-Westfalen seit mehr als drei Wochen nur eine Richtung: Auch nach den jüngsten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag gab es bei der Sieben-Tage-Inzidenz einen weiteren sprunghaften Anstieg von 627,4 am Donnerstag auf nun 680,8. Laut RKI-Tabelle steigt die Inzidenz in NRW schon seit dem 29. Dezember kontinuierlich an. NRW bleibt aber unterhalb der bundesweiten Inzidenz von aktuell 706,3.

Von dpa