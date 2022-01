Neun-Punkte-Abzug für KFC Uerdingen zunächst aufgehoben

Krefeld (dpa/lnw)

Das Verbandsgericht des Westdeutschen Fußball-Verbandes (WDFV) hat die Entscheidung aufgehoben, dem KFC Uerdingen aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens in der laufenden Saison neun Punkte abzuziehen. Damit wird das Verfahren an den Fußballausschuss des WDFV zurückgegeben. Dies gab der Tabellenletzte der Regionalliga West am Montag bekannt. Der Ausschuss muss nun unter Berücksichtigung der vorliegenden Urteilsbegründung erneut über den Punktabzug entscheiden.

Von dpa