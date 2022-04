Niederlage im Elfmeterschießen: Bayer-Frauen nicht im Finale

Für die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen ist der Traum vom erstmaligen Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals geplatzt. Im Halbfinale gegen den 1. FFC Turbine Potsdam verlor der Tabellensiebte der Bundesliga am Montag mit 3:4 im Elfmeterschießen. Nach 90 und 120 Minuten hatte es jeweils 1:1 (0:0) gestanden, im Elfmeterschießen hatte Leverkusen schon 2:0 geführt.

Die Leverkusens Dina Blagojevic trifft per Strafstoß zur 1:0 Führung.

Potsdam, das zum insgesamt achten Mal im Finale steht, trifft am 28. Mai in Köln auf Seriensieger VfL Wolfsburg. Die Wölfinnen holten den Pokal in den vergangenen sieben Jahren jedes Mal. Potsdam kassierte nach drei Siegen zwischen 2004 und 2006 zuletzt vier Endspiel-Niederlagen nacheinander, die bislang letzte 2015.

Vor 2000 Zuschauern, darunter der Leverkusener Club-Chef Fernando Carro und der verletzte Nationalspieler Florian Wirtz, dessen Schwester Juliane für die Bayer-Frauen spielt, brachte die sechs Minuten zuvor eingewechselte Dina Blagojević Bayer per Foulelfmeter in Führung (66.). Die ebenfalls eingewechselte Ex-Nationalspielerin Isabel Kerschowski glich per Handelfmeter aus (83.).