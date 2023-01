Nolte gewinnt Monobob-Weltcup auf Heimbahn in Winterberg

Winterberg (dpa)

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte hat den Monobob-Weltcup auf ihrer Heimbahn in Winterberg gewonnen. Die 24-Jährige, die zuletzt in Lake Placid ihren ersten Sieg in der neuen olympischen Disziplin einfuhr, hatte am Samstag nach zwei Läufen 0,18 Sekunden Vorsprung auf Monobob-Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA. Die nach dem ersten Durchgang noch auf Rang zwei liegende Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen kam nach einem völlig verkorksten zweiten Lauf auf Rang vier hinter Kim Kalicki aus Wiesbaden.

Von dpa