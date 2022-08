Nord Stream 2: Wüst weist Kubicki-Forderung zurück

Düsseldorf (dpa/lnw)

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Forderung von FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki zurückgewiesen, die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. «Es mangelt nicht an Röhren, sondern am Willen Putins, uns mit Gas zu versorgen. Ich weiß nicht, ob Herr Kubicki das bedacht hat», sagte Wüst am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa